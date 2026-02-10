La ‘Comfort Culture’ e il fascino degli anni ’90 e 2000 | ritrovare sicurezza in un mondo veloce e incerto

La nostalgia per gli anni ’90 e 2000 si fa strada tra le persone di oggi. In un mondo che cambia rapidamente e spesso crea incertezza, molti cercano ancora un senso di sicurezza nei ricordi di quegli anni. La ‘Comfort Culture’ nasce proprio da questa voglia di conforto, di ritrovare qualcosa di stabile tra le onde di un presente che sembra sempre più veloce e imprevedibile.

In tempi incerti come quelli attuali la nostalgia non è solo memoria ma rifugio: la genesi della Comfort Culture si colloca in una cornice claudicante che sta, pian piano, plasmando la società. Questo fenomeno culturale ricerca la sicurezza emotiva, la rassicurazione del ‘conosciuto’ e del ‘trascorso’ attraverso la nostalgia e il passato, collegando il ricordo al piacere di riviverlo. Musica, remake, oggetti, lo stile, il richiamo agli anni ’90 e 2000 è sempre più predominante; il passato diventa un modo per ritrovare stabilità emotiva e un senso di appartenenza minato dallo stress moderno che spinge verso il bisogno di stabilità e sicurezza emotiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

