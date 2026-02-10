La Cina verso gli Usa | avanti con furore quasi senza fare rumori inutili

La Cina continua a comprare titoli di Stato americani con grande determinazione, senza fare troppo rumore. È ormai il maggior acquirente del debito pubblico degli Stati Uniti. Nei mesi recenti, il paese si è concentrato anche sugli investimenti privati, seguendo da vicino le quotazioni delle aziende, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni. La strategia cinese sembra chiara: rafforzare la propria posizione senza attirare troppo l’attenzione.

