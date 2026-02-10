La Cina verso gli Usa | avanti con furore quasi senza fare rumori inutili
La Cina continua a comprare titoli di Stato americani con grande determinazione, senza fare troppo rumore. È ormai il maggior acquirente del debito pubblico degli Stati Uniti. Nei mesi recenti, il paese si è concentrato anche sugli investimenti privati, seguendo da vicino le quotazioni delle aziende, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni. La strategia cinese sembra chiara: rafforzare la propria posizione senza attirare troppo l’attenzione.
La Cina, ormai da tempo, è in assolluto il primo compratore del debito pubblico americano. È il caso di aggiungere che anche nel settore privato, cioè degli investimenti in quel settore, fino a qualche mese addietro, quel paese era in prima fila a seguire l'andamento delle quotazioni in borsa di aziende, ponendo particolare attenzione alle piccole e medie realtà presenti nei vari listini di borsa. La strategia con cui opera il ministero competente a Pechino, è di procedere in modo tale da limitare la concorrenzialità dei prodotti a stelle e strisce, con cura particolare rispetto a quelli "made in CE", ottenendo diversi risultati vantaggiosi: l' incasso del controvalore delle vendite in valuta pregiata, quindi un ulteriore ritorno, oltre quello commerciale, di tipo finanziario.
