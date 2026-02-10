La cerimonia alla Camera per il Giorno del Ricordo Meloni | L' Italia non permetterà mai più che questa storia venga negata

Questa mattina la Camera si riempie di bandiere e ricordi per il Giorno del Ricordo. Meloni ha preso la parola, sottolineando che l’Italia non permetterà mai più che si neghi questa parte di storia. La presidente ha ricordato le vittime delle foibe, l’esodo giuliano-dalmata e le vicende che hanno segnato il confine orientale, mantenendo vivo il ricordo di quegli eventi tra i banchi di Montecitorio.

Nell'aula di Montecitorio si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Alla cerimonia c'era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto con un lungo applauso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due presidenti dei due rami del Parlamento Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e le più alte cariche dello stato. Con un messaggio sui social la presidente del consiglio ha ricordato "una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La cerimonia alla Camera per il Giorno del Ricordo. Meloni: "L'Italia non permetterà mai più che questa storia venga negata" Approfondimenti su Giorno del Ricordo Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, Meloni: "L’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata" Giorgia Meloni ribadisce che l’Italia non rinuncerà mai a difendere la propria verità sulla storia delle foibe. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, cerimonia alla Camera dei Deputati alla presenza del Capo dello Stato; Giorno del ricordo, il 10 febbraio cerimonia commemorativa alla Camera con Mattarella e Meloni; Giorno del Ricordo, Nordio alla celebrazione alla Camera; Giorno del Ricordo. Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata. La cerimonia alla Camera per il Giorno del Ricordo. Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia venga negataLa commemorazione a Montecitorio con la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orienta ... ilfoglio.it Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it Cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo alla Camera dei Deputati #giornodelricordo - facebook.com facebook Cerimonia alla Camera per il giorno del Ricordo, con il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.