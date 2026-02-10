La casa della salute mobile farà tappa a Vasto

La casa della salute mobile della Asl arriverà a Vasto dal 16 al 23 febbraio 2026. La postazione sarà in piazza Rossetti per una settimana, dopo aver lasciato il territorio di Atessa. Durante quei giorni, i cittadini potranno usufruire di servizi sanitari senza doversi spostare troppo. La struttura mobile si ferma in città per offrire assistenza e visite, rispondendo alle esigenze di chi vive in zona.

Per una settimana intera, dal 16 al 23 febbraio 2026 la casa della salute mobile della Asl farà tappa a Vasto in piazza Rossetti, dopo aver lasciato il territorio di Atessa. L'unità ha già fatto tappa in altri comuni e in tanti altri dovrà ancora sostare per garantire agli assistiti una serie di importanti esami di prevenzione. Saranno effettuati, nei giorni di sosta a Vasto (domenica esclusa), dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00, i seguenti esami: Per accedere agli esami sarà necessario portare con sé il tesserino sanitario.

La casa della salute mobile arriva a Lanciano e resta in piazza Camillo Dell’Arciprete dal 3 al 9 febbraio 2026.

CASA DELLA SALUTE MOBILE A VASTO – dal 16 al 23 febbraio 2026 piazza Rossetti Dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 Servizi disponibili sull’unità mobile: - Mammografia - Pap-test / HPV-test - Consegna kit per screening colon retto - facebook.com facebook