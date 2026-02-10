La Casa dei Giovani contro il degrado

La Casa dei Giovani e della Musica è pronta. Dopo mesi di lavori, il progetto da 1,1 milioni di euro, in parte finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è stato completato e sarà presto aperto ai giovani del territorio. La struttura punta a offrire uno spazio dedicato alla musica e alle attività giovanili, cercando di contrastare il degrado e riqualificare l’area. Ora si attende solo l’inaugurazione ufficiale.

Messa sul binario la realizzazione la " Casa dei Giovani e della Musica. Si tratta di un impegnativo progetto del valore di 1,1 milioni di euro, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo pari a 850.000 euro, a conferma della qualità progettuale e della solidità tecnica della proposta presentata dal Comune di Cavezzo. Con l'approvazione a maggioranza per l'astensione dell'opposizione di centrosinistra, da parte del Consiglio comunale del Contratto di Rigenerazione Urbana con la Regione Emilia-Romagna, atto che consente al Comune di entrare ufficialmente nella fase attuativa del progetto, si può passare alla realizzazione concreta dell'intervento, definendo in modo puntuale impegni, tempi, risorse e responsabilità tra il Comune e la Regione.

