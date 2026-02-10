La battaglia di Beata Giuliana Nuovo appello al Comune | Verde al posto del cemento

Una sessantina di persone si sono radunate a Busto Arsizio per protestare contro il Comune. Da settimane chiedono di trasformare il pezzo di verde tra via Meda e via Madre Teresa di Calcutta in un parco invece di lasciarlo ai piani di edilizia. Legambiente Busto Verde e Riabitare hanno organizzato il presidio, che ha attirato cittadini determinati a difendere l’ultimo spazio verde della zona, minacciato dalla possibilità di costruzioni residenziali.

Pochi ma determinati, con un messaggio semplice e diretto: ancora cemento? Meglio un parco. Una sessantina di persone si sono ritrovate a Busto Arsizio al presidio promosso da Legambiente Busto Verde, con il sostegno dell’associazione Riabitare, per contestare la scelta dell’amministrazione comunale di destinare l’ultimo fazzoletto di verde affacciato sul Sempione, tra via Meda e via Madre Teresa di Calcutta, alla cosiddetta ricollocazione volumetrica, che nei fatti aprirebbe la strada alla costruzione di nuovi palazzi residenziali. Una protesta pacata ma carica di significato, accompagnata dalle note de “Il ragazzo della via Gluck” di Adriano Celentano, cantata come manifesto ideale di una richiesta chiara: là dove oggi cresce l’erba, i residenti non vogliono altro mattone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La battaglia di Beata Giuliana. Nuovo appello al Comune: "Verde al posto del cemento" Approfondimenti su Beata Giuliana Parcheggi al posto del verde. A Pisa il fronte del no supera le 1500 firme: “Stop nuovo traffico e a A Pisa si alza sempre di più la voce contro il nuovo parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto. Parcheggi al posto del verde. A Pisa il fronte del no supera le 1500 firme: “Stop nuovo traffico e auto” A Pisa, i residenti si oppongono ai nuovi parcheggi nel vallo del Giardino Scotto e in via Maccatella alle Piagge. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Beata Giuliana Argomenti discussi: La battaglia di Beata Giuliana. Nuovo appello al Comune: Verde al posto del cemento; Accanto a chi soffre: la Diocesi celebra la Giornata mondiale del malato; Prato del Sempione, la petizione vola verso quota mille firme: No a nuovo cemento; Weekend nella Granda tra sfilate di Carnevale, ciaspolate e poesia: tutti gli eventi da non perdere. Lunedì 9 febbraio – ore 18.00 Chiesa di Beata Giuliana – Busto Arsizio S. Messa in suffragio del prof. Ferruccio Un momento di raccoglimento e di ricordo insieme alla famiglia, ai suoi alunni e ai colleghi. facebook Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde varesenews.it/2026/01/busto-… #BeataGiuliana #VerdeUrbano x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.