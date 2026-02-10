Kyrgyzstan president fires powerful security chief a longtime ally

Il presidente del Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, ha licenziato il capo della sicurezza Kamchybek Tashiev, suo alleato di lunga data. La decisione arriva pochi giorni dopo tensioni tra i vertici del governo e il potente funzionario, che ha ricoperto ruoli chiave negli ultimi anni. La mossa sorprende molti, considerando il ruolo di Tashiev nella politica del Paese. Ora si attendono sviluppi su come reagirà l’alleanza tra i due e quali saranno le ripercussioni politiche.

Tashiev had held top security and government roles since 2020, when he and Japarov rode into power on a wave of protests against alleged election rigging. There was no immediate comment from Tashiev. Several other senior security officials who had been working under Tashiev were also sacked by presidential order. Critics say they have cracked down on dissent and free media in what had been regarded as Central Asia's most democratic country. Analysts say that Tashiev had served as the domestic face of the government, appearing on state television regularly to defend Japarov's record. Local media reported that the security chief, whose power base is in Kyrgyzstan's historically restive southern provinces, is in Germany undergoing medical treatment.

