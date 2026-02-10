Kyiv Teheran Lai Libertà rimosse che valgono più di Pucci

La libertà viene messa in discussione ovunque. Da Kyiv a Teheran, passando per Lai, le restrizioni crescono e le persone si sentono sempre più soffocate. In Italia, invece, si parla di libertà come se fosse uno sport, un obiettivo da raggiungere con entusiasmo, ma spesso rimane solo sulla carta. La realtà è che le rimozioni di spazi e diritti colpiscono tutto e tutti, più di quanto si voglia ammettere.

Tre battaglie che mancano tra destra e sinistra. Storie liberticide che appassionano meno di Sanremo La difesa della libertà, da qualche tempo a questa parte, è diventata, in Italia, una disciplina speciale, praticamente olimpica, sostanzialmente a cinque cerchi: piace a tutti, si porta sempre, è comoda, permette di autoattribuirsi patenti di grande presentabilità. Se difendi la libertà, qualunque essa sia, non puoi che esserne un paladino, o se volete un tedoforo, o almeno questo è il ragionamento di chi usa la difesa della libertà per autoassolversi da tutti i peccati. A difesa della libertà, negli ultimi giorni, si sono mossi in tanti, per le ragioni più varie.

