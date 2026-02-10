Krstovic ora è il trascinatore dell’Atalanta | Il suo spirito fa la differenza

Bergamo si ferma su un momento che segna una svolta per Nikola Krstovic. Dopo il gol deciso contro il Bologna il 7 gennaio 2026, la sua presenza in campo è diventata decisiva per l’Atalanta. Ora il serbo guida la squadra con più sicurezza, e il suo spirito sembra fare davvero la differenza.

Bergamo. C’è un punto di discontinuità nella stagione di Nikola Krstovic. Un pre e un post. È quel tiro quasi scavato al Dall’Ara il 7 gennaio 2026, col pallone che lentamente è rotolato in modo irregolare fino ad oltre la linea di porta. Fino a quel momento, l’attaccante montenegrino non solo non riusciva a segnare, ma addirittura sembrava spesso e volentieri un pesce fuor d’acqua, mentalmente affossato forse dall’eccessivo peso del trasferimento e delle aspettative di dover essere una sorta di Retegui-bis. 25 milioni di euro, il passaggio dalla bassa all’alta classifica. Ci voleva tempo, ci voleva tranquillità e soprattutto fiducia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Alexis Saelemaekers sottolinea la forza di Inter e Napoli, ma evidenzia come lo spirito del Milan possa fare la differenza nella corsa al titolo.

L'Atalanta è tornata, vince il derby con la Cremo e ora insidia Roma e ComoPer la Dea segnano Krstovic e Zappacosta. Gli ospiti reagiscono solo nel finale: gol della bandiera di Thorsby al 95esimo ... rainews.it

Krstovic batte Baschirotto e il Lecce sorride: Cremonese in caduta libera ed a soli due puntiI grigiorossi di Maleh&co incassano la settima sconfitta nelle ultime dieci partite, avvicinati ora dai giallorossi ... calciolecce.it

