Kings in crisi | 13 sconfitte consecutive e DeRozan esplode a New Orleans

I Sacramento Kings continuano a perdere, e questa volta la sconfitta a New Orleans è stata la tredicesima consecutiva. I giocatori sembrano senza energia e il morale è sotto ai piedi. DeRozan ha dato spettacolo in casa dei Kings, esplodendo con una prestazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. La squadra di Sacramento sembra aver toccato il punto più basso di questa stagione, e per i tifosi si apre un periodo difficile.

La recente trasferta dei Sacramento Kings a New Orleans ha confermato la crisi che attualmente attraversa la franchigia, segnando una battuta d'arresto significativa e un record negativo difficile da ignorare nel panorama della squadra. Con una sconfitta schiacciante e numeri che testimoniano l'incapacità di invertire la tendenza, il punto di svolta della stagione si fa sempre più difficile da individuare, richiedendo un'analisi attenta di quanto accaduto e delle cause di questa sequenza di risultati sfavorevoli. I Sacramento Kings sono stati sconfitti con il punteggio di 120-94 dai New Orleans Pelicans al Smoothie King Center.

