Kimi Antonelli illeso nell' incidente in Mercedes a San Marino auto contro un muro | non è chiaro chi guidasse

Kimi Antonelli è uscito illeso dopo un incidente a San Marino. La sua Mercedes si è schiantata contro un muro di contenimento, ma ancora non si sa chi fosse al volante. La macchina è rimasta distrutta e si indaga per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il pilota della Mercedes Kimi Antonelli è rimasto illeso in un incidente stradale avvenuto a San Marino, nei pressi della sua abitazione. L’auto su cui si trovava il pilota di Formula Uno, una Mercedes, ha sbattuto contro un muro. Non è chiaro se Kimi Antonelli si trovasse alla guida del veicolo al momento dell’impatto. L'incidente a San Marino che ha coinvolto Kimi Antonelli Incidente per Kimi Antonelli: cosa succede ora Chi guidava l'auto dell'incidente che ha coinvolto Kimi? L’incidente a San Marino che ha coinvolto Kimi Antonelli Nella serata di sabato 7 febbraio Kimi Antonelli è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Superstrada di San Marino, in zona Castello di Serravalle. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Kimi Antonelli illeso nell'incidente in Mercedes a San Marino, auto contro un muro: non è chiaro chi guidasse

