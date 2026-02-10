Kimi Antonelli illeso nell' incidente in Mercedes a San Marino auto contro un muro | non è chiaro chi guidasse

Kimi Antonelli è uscito illeso dopo un incidente a San Marino. La sua Mercedes si è schiantata contro un muro di contenimento, ma ancora non si sa chi fosse al volante. La macchina è rimasta distrutta e si indaga per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il pilota della Mercedes Kimi Antonelli è rimasto illeso in un incidente stradale avvenuto a San Marino, nei pressi della sua abitazione. L'auto su cui si trovava il pilota di Formula Uno, una Mercedes, ha sbattuto contro un muro. Non è chiaro se Kimi Antonelli si trovasse alla guida del veicolo al momento dell'impatto. Nella serata di sabato 7 febbraio Kimi Antonelli è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Superstrada di San Marino, in zona Castello di Serravalle.

