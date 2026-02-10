Kimi Antonelli illeso dopo l' incidente il video del bolide distrutto

Kimi Antonelli è uscito illeso dall’incidente di ieri a San Marino. Il giovane pilota bolognese della Formula Uno ha vissuto un momento spaventoso quando il suo bolide si è ribaltato e si è distrutto durante le prove. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. I video dell’incidente mostrano chiaramente la scena e il mezzo completamente distrutto, ma Antonelli ha lasciato il posto senza ferite.

Il giovane talento bolognese della Formula Uno coinvolto in uno schianto a San Marino, vicino a casa sua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli illeso dopo l'incidente, il video del bolide distrutto Approfondimenti su Kimi Antonelli Kimi Antonelli, incidente a San Marino: pilota illeso Kimi Antonelli, il giovane pilota della Mercedes, ha avuto un incidente nella sua zona a San Marino. Paura per Kimi Antonelli! Incidente stradale a San Marino, l'auto contro una barriera. È illeso Paura a San Marino per Kimi Antonelli, coinvolto in un incidente stradale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Kimi Antonelli Argomenti discussi: Kimi Antonelli, incidente con la sua Mercedes Amg a San Marino: prima contro un palo, poi l'impatto con il guardrail; Paura per Kimi Antonelli, incidente stradale a San Marino: il pilota di F1 è illeso; F1 2026, la FIA pensa a nuove restrizioni sul rapporto di compressione; Sai com'è fatta la nuova McLaren? Dai uno sguardo qui. FOTO e VIDEO. Paura per Kimi Antonelli: incidente stradale a San Marino. Il pilota è illesoIncedente stradale senza conseguenze per il pilota della Mercedes Kimi Antonelli. Lo scorso sabato sera -scrive il team di F1- nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in ... msn.com San Marino, Kimi Antonelli coinvolto in un incidente stradale: le condizioni del pilotaSpavento a San Marino: Kimi Antonelli coinvolto in un incidente stradale con la sua Mercedes prima dei test F1 in Bahrain. notizie.it Brutto incidente stradale per Kimi #Antonelli a San Marino: la conferma della Mercedes x.com Incidente stradale per Kimi Antonelli prima dei test F1 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.