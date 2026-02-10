Kilicsoy il Cagliari accelera per il riscatto | pronti i 12 milioni per convincere il Besiktas a chiudere l’operazione

Il Cagliari insiste per il riscatto di Kilicsoy. La società ha pronto un’offerta di 12 milioni per convincere il Besiktas a cedere il giocatore. Le parti sono molto vicine a trovare l’accordo e l’operazione potrebbe essere ufficializzata a breve.

Il Cagliari aspetta con fiducia il riscatto di Semih Kiliçsoy.

Il Cagliari punta a confermare il riscatto di Kilicsoy.

Una sconfitta pesante ieri contro la Roma, e ora sguardo rivolto allo scontro diretto contro il Lecce dove i tre punti in palio saranno fondamentali. In casa Cagliari c'è fiducia nel futuro, al netto ...

Arrivato in estate dal Besiktas, è uno dei migliori giovani della Serie A e i rossoblù non hanno dubbi sull'acquisto definitivo

