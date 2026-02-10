Khephren Thuram la brutta notizia prima di Inter-Juve | più di 45 milioni
Khephren Thuram si avvicina al derby d’Italia. A meno di sorprese, sarà tra i titolari di Spalletti contro l’Inter a San Siro sabato prossimo. La Juventus si prepara a un impegno importante e il centrocampista del Napoli si gioca una chance da protagonista. Intanto, sul fronte mercato, si parla di una cifra superiore ai 45 milioni di euro per il suo cartellino, mentre il suo futuro potrebbe passare anche attraverso uno scambio con Frattesi.
Dal Real Madrid allo scambio con Frattesi: le ultime sul futuro del centrocampista bianconero A meno di colpi di scena Khephren Thuram sarà tra i titolari di Spalletti per il derby d’Italia con l’ Inter in programma a San Siro sabato prossimo. Nonostante alcuni limiti non ancora superati, il centrocampista francese resta uno dei migliori centrocampisti della rosa. Uno a cui, insomma, si fa davvero fatica a rinunciare. Allo stesso tempo, il figlio d’arte è pure uno dei calciatori bianconeri con maggiore appeal sul mercato internazionale. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Khephren Thuram dopo Juve Lazio: «Abbiamo dato tutto, prendere gol al primo tiro dà fastidio. L’Inter? Giocheremo ancor di più per vincere!»
Khephren Thuram si presenta con un volto teso dopo il pareggio contro la Lazio.
Khephren Thuram all’Inter per sbloccare Frattesi alla Juve? Tuttosport: ecco qual è la posizione di Comolli e l’idea del giocatore
L’arrivo di Khephren Thuram all’Inter potrebbe rappresentare una mossa strategica per facilitare il trasferimento di Davide Frattesi alla Juventus.
Thuram a DAZN: Dà fastidio, tante occasioni ma non abbiamo vinto. Ora testa all'InterKhephren Thuram ha commentato il pareggio con la Lazio ai microfoni di DAZN. L'analisi del centrocampista della Juventus: Khephren, quanto dà fastidio aver preso gol sul primo tiro ... tuttojuve.com
Rompipallone.it. . Va bene la difesa del padre, va bene la dominanza a centrocampo del figlio minore, va bene il fiuto del gol del figlio maggiore... MA ANCHE IL TALENTO AL PIANOFORTE DI KHEPHREN NO, DAI! Il gene dei Thuram andrebbe studiato, e - facebook.com facebook
Khephren #Thuram: “Dà fastidio questo pareggio perché abbiamo fatto una buona partita e avuto tante occasioni da gol. Abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto purtroppo. #Inter La #Juventus gioca sempre per vincere ogni gara: a maggior ragione contro x.com
