Khephren Thuram | Gara difficile con Marcus non ne parliamo Papà chi tiferà? Io…

L’Inter-Juventus si avvicina, e tra i protagonisti più attesi c’è anche Khephren Thuram. Il centrocampista del Napoli commenta la partita come “difficile” e preferisce non parlare di Marcus. Quando gli chiedono chi tiferà, risponde con un sorriso che non rivela nulla. La sfida di San Siro si avvicina, e i tifosi sono già in fibrillazione.

Thuram. L’attesa per Inter-Juventus cresce sempre di più, e tra i protagonisti più attesi della sfida di San Siro c’è anche Khephren Thuram. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match in programma sabato 14 febbraio alle 20.45, soffermandosi sulle difficoltà della gara e sull’atmosfera che accompagna il derby d’Italia. Ripensando alla sfida d’andata, caratterizzata da grande spettacolo e anche dal gol segnato sia da lui sia dal fratello Marcus, Thuram si aspetta una partita molto diversa ma altrettanto intensa. “ Non so, mi aspetto una grande partita. Siamo due grandi squadre d’Italia.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Khephren Thuram si prepara per il Derby d’Italia contro Marcus.

Khephren Thuram parla del derby d’Italia: “Sarà uno scontro difficile, ma spero che papà tiferà per me”.

