Kevin Nash | Triple H mi ha rimpiazzato in un match programmato tra me e Punk

Kevin Nash ha detto che Triple H gli ha preso il suo posto in un match che doveva fare con CM Punk. Nash ha spiegato che nel 2011, quando è tornato in WWE, era previsto che lui combattesse contro Punk, ma poi le cose sono cambiate e il suo ruolo è stato assegnato altrove. La cosa ha sorpreso molti fan, che si aspettavano di vedere Nash in azione contro Punk, invece il match non si è più concretizzato come previsto.

Nel 2011 Kevin Nash tornò brevemente nella WWE e fu coinvolto in una faida con CM Punk, o per lo meno così doveva essere nei piani originari. A SummerSlam 2011, CM Punk sconfisse John Cena e vinse il WWE Championship. Tuttavia, subito dopo la vittoria di Punk su Cena, Kevin Nash a sorpresa intervenne e attaccò il neo campione, consentendo così ad Alberto Del Rio di incassare la sua valigetta Money in the Bank e sconfiggere CM Punk laureandosi campione WWE. Questo avrebbe dovuto portare a un incontro tra CM Punk e Kevin Nash a Night of Champions 2011, ma come si dice nel mondo del wrestling. i piani sono cambiati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Kevin Nash:”Triple H mi ha rimpiazzato in un match programmato tra me e Punk” Approfondimenti su Kevin Nash Triple H WWE: Kevin Nash elogia il match tra CM Punk e Bron Breakker Kevin Nash ha commentato il match tra CM Punk e Bron Breakker, disputato a Raw per il WWE World Heavyweight Championship, durante una puntata del suo podcast Kliq This. Roman Reigns ha distrutto CM Punk: Kevin Nash non ha dubbi Roman Reigns ha messo a segno un colpo forte contro CM Punk, lasciando tutti senza parole. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Kevin Nash Triple H Argomenti discussi: 2K ha annunciato oggi WWE 2K26: Star di copertina, aggiornamenti e novità e edizioni disponibili. Kevin Nash Reveals How Triple H Intentionally Destroyed The 'Summer Of Punk' (WWE News)WWE legend Kevin Nash has revealed how Triple H scrapped his planned match vs. CM Punk due to shoot comments on TV. 'The Game' wanted to beat Punk instead. whatculture.com The Real Reason For CM Punk & Triple H’s WWE BeefThe Real Reason For CM Punk & Triple H's WWE Beef Here is why CM Punk and Triple H had major beef in WWE back in the day. ewrestlingnews.com Compie oggi gli anni Kevin Costner, attore, regista e produttore cinematografico. Si tratta di un artista unanimemente apprezzato da pubblico e critica. La fama è arrivata negli anni Novanta, quando il regista ha vinto la più ambita delle statuette, ossia l’Oscar c - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.