Kevin Gentilin l’automobilista che lo travolse patteggia un anno e quattro mesi La lettera alla fa

Kevin Gentilin, il quindicenne morto in un incidente stradale due anni fa a Castelfranco Veneto, ha visto arrivare una prima soddisfazione. L’automobilista che lo aveva travolto, Mario S., ha accettato di patteggiare e riceverà una condanna di un anno e quattro mesi. La decisione è arrivata dopo un lungo iter legale e, anche se non ripaga completamente la perdita, rappresenta un passo avanti per la famiglia di Kevin. La vicenda torna sotto i riflettori, con la speranza che giustizia sia fatta fino in fondo.

Castelfranco Veneto (Treviso), 10 febbraio 2026 – Kevin Gentilin, il quindicenne morto in un incidente stradale avvenuto due anni fa, ottiene un parziale senso di giustizia: l'automobilista responsabile dell'impatto, Mario S., 46 anni, ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per omicidio stradale. La vicenda, che ha profondamente scosso la comunità locale, si chiude con un accordo che riapre il dibattito sulla sicurezza stradale e sul dolore delle famiglie coinvolte. L'accordo è stato raggiunto davanti al giudice, ponendo fine al processo contro Mario S.

