La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato un accordo con il presidente keniano William Ruto. L’intesa punta a rafforzare la collaborazione tra Italia e Kenya nei campi dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione. L’evento si è svolto alla presenza dei due leader, in un passo deciso per intensificare i rapporti tra i due paesi nel settore scientifico.

Rafforzata la cooperazione scientifica tra Italia e Kenya. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato, alla presenza del Presidente keniano William Ruto, un’intesa di collaborazione nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell’innovazione, nel quadro del Piano Mattei per l’Africa. La missione del Ministro Bernini anticipa la partecipazione del Kenya al Vertice di Addis Abeba Italia-Africa e celebra l'inizio del 50° anniversario delle relazioni Kenya-UE. Il Ministro Bernini ha anche avuto modo di avere un colloquio con lo stesso Presidente Ruto che sarà in visita ufficiale in Italia in aprile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La ricerca e la geopolitica sono elementi fondamentali per la politica estera, rappresentando infrastrutture che sostengono stabilità, sviluppo e proiezione internazionale.

