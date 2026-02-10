Kendrick Nunn torna al Panathinaikos in campo contro il Fenerbahce
Kendrick Nunn è tornato in campo con il Panathinaikos. Dopo aver completato l’allenamento martedì, si prepara a essere disponibile per la prossima partita contro il Fenerbahçe. La sua presenza potrebbe fare la differenza in una sfida importante per il suo team.
kendrick nunn ha completato l’intero programma dell’allenamento martedì 10 febbraio, aprendo la strada a una possibile disponibilità per la prossima sfida contro il fenerbahce. nonostante il calendario ravvicinato, i segnali provenienti dallo staff tecnico indicano condizioni favorevoli e una gestione accurata del recupero, in vista di un periodo denso di impegni tra competizioni europee e coppe nazionali. il rientro in gruppo di kendrick nunn arriva alla vigilia di una doppia sfida che vede la squadra impegnata sia in europa sia nella coppa di grecia a creta. salvo imprevisti, la presenza del giocatore resta una possibilità concreta, grazie a un monitoraggio costante delle condizioni fisiche e a una gestione accurata del minutaggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
