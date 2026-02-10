Kendrick Nunn è tornato in campo con il Panathinaikos. Dopo aver completato l’allenamento martedì, si prepara a essere disponibile per la prossima partita contro il Fenerbahçe. La sua presenza potrebbe fare la differenza in una sfida importante per il suo team.

kendrick nunn ha completato l’intero programma dell’allenamento martedì 10 febbraio, aprendo la strada a una possibile disponibilità per la prossima sfida contro il fenerbahce. nonostante il calendario ravvicinato, i segnali provenienti dallo staff tecnico indicano condizioni favorevoli e una gestione accurata del recupero, in vista di un periodo denso di impegni tra competizioni europee e coppe nazionali. il rientro in gruppo di kendrick nunn arriva alla vigilia di una doppia sfida che vede la squadra impegnata sia in europa sia nella coppa di grecia a creta. salvo imprevisti, la presenza del giocatore resta una possibilità concreta, grazie a un monitoraggio costante delle condizioni fisiche e a una gestione accurata del minutaggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Kendrick Nunn torna al Panathinaikos, in campo contro il Fenerbahce

Approfondimenti su Kendrick Nunn Torna Al Panathinaikos

Virtus Bologna torna in campo per affrontare il Fenerbahçe.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

PANATHINAIKOS STRIKE BACK KEVIN PUNTER GOES LEGENDARY PARIS IN FREE FALL EUROLEAGUE WEEKLY EP11

Ultime notizie su Kendrick Nunn Torna Al Panathinaikos

Argomenti discussi: Nunn a Hayes-Davis: Ok l’MVP, ma chiedi troppi soldi; Round 26 Euroleague: injury report del 3 febbraio; Cuore Panathinaikos, Grant firma il capolavoro contro il Real Madrid; Round 27 Euroleague: injury report del 5 febbraio.

Panathinaikos, Kendrick Nunn torna questa settimanaIn un momento non semplice e dopo la sfuriata di Giannakopoulos al termine della gara persa in campionato in casa dell'Aris, inizia una doppia settimana importante anche per ... pianetabasket.com

Nunn a Hayes-Davis: “Ok l’MVP, ma chiedi troppi soldi” Kendrick Nunn critica la richiesta di Nigel Hayes-Davis sul contratto EuroLeague. Commento Instagram poi cancellato, mercato in fermento. backdoorpodcast.com/nunn-hayes-dav… x.com