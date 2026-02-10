Kate Middleton e William le rivelazioni del maggiordomo | Sono consapevoli della gravità

Kate Middleton e William hanno deciso di parlare dopo le rivelazioni del maggiordomo sul caso Andrea-Epstein. I due hanno scritto una breve nota, ammettendo di essere consapevoli della gravità della situazione. La loro reazione arriva a poche ore dalla diffusione delle accuse e delle indiscrezioni che coinvolgono la famiglia reale. La questione continua a tenere banco in Inghilterra, mentre i reali cercano di gestire l’onda di polemiche.

Kate Middleton e William hanno deciso di rompere il silenzio sul caso Andrea-Epstein con una breve nota. Il loro intervento ha sorpreso l’opinione pubblico, perché di solito non si espongono in prima persona in circostanze simili. L’ex maggiordomo di Re Carlo, Grant Harrold, ha rivelato le vere motivazioni dietro questa decisione. Kate Middleton in Gran Bretagna, William in Arabia Saudita. Anche se nelle recenti uscite pubbliche è apparsa serena, Kate Middleton condivide con William le preoccupanti notizie che stanno emergendo sul rapporto tra l’ex Duca di York e sua moglie Sarah Ferguson e Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Dilei.it

