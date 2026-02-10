Karate giovanile siciliano | sette su sette per la Zingalesport a Patti una squadra in ascesa

Domenica 8 febbraio, il palazzetto di Patti si riempie di tifosi e giovani atleti. La Zingalesport conquista tutte le sette gare in programma, confermando la sua crescita nel karate giovanile siciliano. La squadra di casa si mostra in forma e pronta a salire di livello, attirando l’attenzione di molti. Il pubblico applaude i successi dei ragazzi, mentre gli allenatori si congratulano con entusiasmo. È una domenica di soddisfazioni per la società e un segnale di buona salute per il movimento locale.

Domenica 8 febbraio 2026, il palazzetto dello sport di Patti, in provincia di Messina, è stato teatro di una giornata di successi per la Asd Zingalesport, una società sportiva che si distingue nel panorama del karate giovanile siciliano. La competizione, una Gara Interprovinciale ACSI (Associazione Cultura Sportiva Italiana), ha visto gli atleti della Zingalesport conquistare un risultato straordinario: sette atleti sul podio su sette partecipanti. Un'impresa che sottolinea la dedizione degli atleti e l'efficacia del lavoro della Maestra Manuela Zingales. La competizione, svoltasi in un contesto caratterizzato da un clima nuvoloso con locali aperture e venti di 8.

