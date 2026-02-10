Karamoja Uganda | Sviluppo e tradizioni a confronto un futuro tra cemento e allevamento seminomade

La regione di Karamoja in Uganda vive un momento di grande cambiamento. Da un lato, si costruiscono strade e si investe in infrastrutture, dall’altro le tradizioni degli allevatori seminomadi restano salde. La popolazione locale, giovane e piena di speranze, si trova a dover scegliere tra modernità e radici antiche. Nel frattempo, il governo e le comunità cercano un equilibrio tra sviluppo e conservazione delle usanze.

Karamoja, Uganda: Tra Sviluppo Rapido e Tradizioni a Rischio, un Futuro in Costruzione. L’Uganda, con la sua popolazione giovanissima, è un paese in movimento. Un viaggio nel nord del paese, nella regione del Karamoja, rivela un territorio profondamente segnato da cambiamenti radicali, tra cui l’avvento di infrastrutture moderne e la persistenza di modelli di vita ancestrali. Al centro di questa trasformazione si colloca l’opera di Africa Mission, un’organizzazione di cooperazione internazionale fondata da Don Vittorione, che da oltre mezzo secolo si impegna nello sviluppo locale. Il reportage, documentato dal fotoreporter e giornalista Gianni Cravedi, evidenzia come la regione del Karamoja sia oggi caratterizzata da una duplice realtà.🔗 Leggi su Ameve.eu

In Uganda (età media 17 anni) si costruisce il futuro. La prima puntata del Diario fotogalleryCon questa prima puntata inizia il diario africano di Gianni Cravedi, fotoreporter e giornalista piacentino, che si trova in Uganda insieme ad Africa ... piacenzasera.it

Uganda: Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, 1.500 karimojong formati in agricolturaIl cambiamento climatico in Uganda si traduce in carestie, problemi per i raccolti e per gli animali, insicurezza alimentare. Da qui nasce il progetto di intervento di Africa Mission Cooperazione e ... agensir.it

In #Uganda, la lotta alle MGF vive una fase di profonda trasformazione. Samuel Francis Ononge, che lavora per ActionAid International Uganda nelle regioni di Sebei e Karamoja, descrive un quadro di luci e ombre. “La prevalenza nazionale è scesa dallo 0,6 - facebook.com facebook