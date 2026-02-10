kabel perde che peccato alti e bassi e ko nel quinto

La Kabel cade ancora, questa volta in casa contro la Remo Masi. La partita si conclude con un 3-2 che lascia l’amaro in bocca. La squadra parte bene, ma poi si spegne nel momento decisivo, lasciando strada agli avversari. Alla fine, i ragazzi di casa devono accettare una sconfitta che pesa molto in classifica.

Ancora una sofferenza e questa volta con finale amaro in serie C maschile per la Kabel. Prato perde 3-2 (25-17; 25-27; 20-25; 25-20; 13-15) in casa contro la Remo Masi al termine di una sfida iniziata bene, ma poi proseguita malissimo. Kabel fallosa, altalenante, poco efficace. Nel primo set Prato inizia con l'assenza improvvisa di Alpini e con Cecchi in regia, Bandinelli, Mattia Civinini e Nincheri di banda, Conti e Romei al centro e Jordan Civinini libero. Parte forte la Kabel, che si porta sul 12-0. Prato si issa sul 21-6, ma poi inizia a sbagliare troppo e consente agli ospiti di tornare sul 23-15.

