K-sport autorizzato l' utilizzo del sistema di intelligenza artificiale K-ai per le gare ufficiali del campionato LBA maschile e femminile

Il basket di Serie A si prepara a cambiare, con l’ok ufficiale all’uso del sistema di intelligenza artificiale K-ai. Il Comitato Italiano Arbitri e il Settore Medico della Federazione Italiana Pallacanestro hanno dato il via libera, e ora si attende solo la conferma definitiva durante l’assemblea di Lega del 20 febbraio. Da quella data, le gare ufficiali delle serie maschile e femminile potranno contare su questa innovazione tecnologica.

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nel basket di Serie A. K-Sport ha annunciato che K-AI, il proprio sistema basato su algoritmi di analisi e supporto alla performance, ha ottenuto l’autorizzazione per l’utilizzo durante le gare ufficiali della LBA, sia nel campionato maschile sia in quello femminile. L’autorizzazione è stata rilasciata dal Comitato Italiano Arbitri e dal Settore Medico della Federazione Italiana Pallacanestro. La formalizzazione definitiva è prevista nel corso dell’Assemblea di Lega del 20 febbraio. Le dichiarazioni di Alberto Guidotti, CEO e Presidente di K-Sport "K-Sport nasce 15 anni fa con un’idea molto semplice: aiutare lo sport a prendere decisioni migliori, basate su dati affidabili e scientificamente validati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

