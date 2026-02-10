Juventus | Vlahovic verso il rientro?

Dusan Vlahovic potrebbe tornare in campo presto. Dalla Serbia arrivano buone notizie sul suo recupero. Dopo l’operazione a dicembre per una lesione all’adduttore sinistro, il centravanti della Juventus sta completando le ultime sedute di riabilitazione tra Belgrado e Torino. I tempi di rientro sembrano più vicini di quanto si pensasse, e i tifosi sperano di rivederlo in campo presto.

Dalla Serbia arrivano aggiornamenti positivi sul recupero di Dusan Vlahovic. Il centravanti Juventus, operato con successo a dicembre 2025 per una lesione di alto grado all'adduttore sinistro rimediata contro il Cagliari il 29 novembre, sta completando la fase finale della riabilitazione tra Belgrado e Torino. Secondo fonti vicine al giocatore

