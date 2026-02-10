Juventus | Spalletti e McKennie verso il rinnovo

La Juventus sta spingendo forte per mantenere alcuni dei suoi giocatori chiave. Dopo aver firmato un rinnovo record con Yildiz fino al 2030, la società ora si concentra su Spalletti e McKennie, che potrebbero rinnovare presto i loro contratti. La dirigenza vuole assicurarsi che i due restino in bianconero e sta trattando con calma e determinazione.

La Juventus guarda con decisione al domani. Dopo il rinnovo-record di Kenan Yildiz fino al 2030, la dirigenza bianconera sta lavorando su più fronti per consolidare il progetto tecnico e societario. Al centro delle priorità ci sono due rinnovi chiave: Luciano Spalletti e Weston McKennie, entrambi in scadenza a giugno

La Juventus sta lavorando per convincere Weston McKennie a rinnovare il contratto.

La situazione contrattuale di Weston McKennie, ormai elemento stabile della Juventus, desta interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Argomenti discussi: Spalletti e McKennie senza contratto la Juve non può perderli; Spalletti alla scelta: McKennie da vice Yildiz. Juve, quando gioca Boga?; Juve, solito difetto: macina tanto, produce poco e McKennie fa l'attaccante che manca. Con l'Inter serve altro; Non solo il feeling con Spalletti e una squadra più forte: così la Juve ha convinto Yildiz.

Rinnovo McKennie-Juve, le cifre e l'errore da non ripetere. Insostituibile per Spalletti, occasione per l'InterScherzando, ma non troppo, deve essersi espresso così Luciano Spalletti. E non da pochi giorni, ma da quasi due mesi: «Toglietemi tutto, ma non il mio Wes». Al di là dello slogan, resta la sostanza. R ... msn.com

Rinnovo Spalletti, Juventus: il ds Ottolini svela le ultime e parla anche di McKennieRinnovo Spalletti e McKennie, ha parlato il direttore sportivo Ottolini. Tutto quello che c'è da sapere in merito. juvelive.it

Juventus, Ottolini: "Spalletti Convinti si andrà avanti. Su McKennie e Vlahovic..." #SkySport #SkySerieA x.com

