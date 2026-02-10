Juventus Ottolini Lavoriamo sui rinnovi e sul centravanti…

Da ilprimatonazionale.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, ha confermato che la società sta lavorando sui rinnovi dei contratti. Inoltre, ha fatto sapere che la squadra punta anche a trovare un nuovo centravanti. La società sta cercando di sistemare alcune questioni in vista del mercato, mentre i tifosi aspettano novità sui rinnovi e sugli acquisti.

La posizione di Ottolini Il Direttore Sportivo Marco Ottolini ha fatto il punto sulla questione rinnovi ai microfoni di Sport Mediaset. “Finito il mercato, ci concentriamo anche sui rinnovi. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, per McKennie stiamo procedendo con i colloqui. Per il mister, siamo davvero soddisfatti di L'articolo Juventus, Ottolini “Lavoriamo sui rinnovi, e sul centravanti.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

