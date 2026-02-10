Juventus | McKennie al centro delle priorità

La Juventus mette al primo posto il rinnovo di Weston McKennie. La società sta lavorando attivamente per prolungare il contratto del centrocampista statunitense, considerato fondamentale per il progetto sportivo. La trattativa è in corso e si pensa di chiudere presto, in modo da averlo a disposizione anche nei prossimi anni. La decisione arriva mentre i bianconeri preparano la prossima stagione, puntando sulla stabilità in mediana.

La Juventus accelera sul rinnovo di Weston McKennie, considerato una delle priorità assolute per la dirigenza bianconera in vista dell’estate 2026. Il centrocampista statunitense, classe 1998, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e le trattative per il prolungamento sono entrate nella fase decisiva. Secondo le ultime indiscrezioni, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Approfondimenti su Juventus McKennie

Ultime notizie su Juventus McKennie

