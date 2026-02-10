Juventus Gattuso a cena con alcuni giocatori bianconeri | c’è un nome a sorpresa Di chi si tratta

Questa sera Rino Gattuso ha incontrato alcuni giocatori della Juventus a cena. L’obiettivo è prepararsi al meglio per le partite di marzo. Tra i partecipanti c’è anche un nome a sorpresa, che ha lasciato tutti curiosi. La serata si è svolta in modo riservato, lontano dai riflettori, per rafforzare il gruppo e pianificare le prossime mosse.

Juventus, Gattuso è andato a cena con alcuni giocatori per curare ogni minimo dettaglio in vista delle sfide di marzo. Presente anche Miretti. In un momento cruciale per le sorti della Nazionale Italiana, impegnata nella delicata missione di staccare il pass per i prossimi Mondiali attraverso i playoff, ogni dettaglio può fare la differenza. Il Commissario Tecnico Rino Gattuso ha deciso di puntare forte sulla coesione del gruppo, organizzando un incontro conviviale che profuma di investitura per diversi protagonisti del nostro campionato. L'indiscrezione, rimbalzata con forza nelle ultime ore e riportata da TeleLombardia, racconta di un summit informale ma estremamente significativo svoltosi nel capoluogo lombardo.

