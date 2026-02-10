Juventus Ezio Greggio Non sappiamo fare gol!

Dopo il pareggio contro la Lazio, Ezio Greggio non ha nascosto la sua frustrazione. Il presentatore televisivo e tifoso della Juventus ha commentato con sincerità: “Non sappiamo fare gol!” La squadra di Allegri fatica a trovare la rete e la partita si è conclusa senza reti, lasciando molti tifosi delusi. Greggio ha detto che la Juve deve migliorare in attacco se vuole tornare a vincere.

Ezio Greggio commenta il pareggio con la Lazio Ezio Greggio, presentatore televisivo e grande tifoso della Juventus, ha parlato dell’attuale situazione dei bianconeri dopo il match contro la Lazio. “Ho visto il pareggio di oggi. Sono sempre più convinto di ciò che scrivo da tempo: Spalletti è un signor allenatore L'articolo Juventus, Ezio Greggio “Non sappiamo fare gol!” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ezio Greggio “Non sappiamo fare gol!” Approfondimenti su Juventus Lazio Striscia la notizia in prima serata, Ezio Greggio: ‘Non dobbiamo dimostrare nulla, chi siamo lo sappiamo’ Ezio Greggio si prepara alla prima serata di Striscia la Notizia, sottolineando che il cast non ha bisogno di dimostrare nulla, poiché il proprio valore è già riconosciuto. Juventus, Ezio Greggio sulla sconfitta contro Napoli La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Juventus, il mea culpa di Locatelli convince a metà. Greggio durissimo e Tardelli rimpiange Andrea Agnelli; Ezio Greggio asfalta la Juve dopo la Lazio: Con le rape non si fa il barolo…; Lazio, Ezio Greggio massacra la Juve: Ma come si fa...; Ezio Greggio duro: Come facciamo a segnare se... Juventus, il mea culpa di Locatelli convince a metà. Greggio durissimo e Tardelli rimpiange Andrea AgnelliLocatelli si scusa con i tifosi dopo l'errore che ha portato al gol della Lazio. Ma è bufera sulla Juventus: lo sfogo di Ezio Greggio e le bordate di Tardelli. sport.virgilio.it Greggio duro dopo Juve-Lazio: Spalletti ha cambiato tutto, ma con le rape non si fa il BaroloDopo il 2-2 tra Juventus e Lazio, agguantato nel finale dai bianconeri, Ezio Greggio ha affidato a X il suo commento sulla prestazione bianconera. Il noto tifoso juventino ha elogiato il lavoro ... tuttojuve.com Ezio #Greggio duro dopo #JuveLazio Le sue parole x.com Ezio Greggio duro dopo Juve Lazio Le sue parole facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.