Juan Jesus | Alisson e Giovane pronti Nazionale? Sono sereno

Juan Jesus si mostra tranquillo e sicuro di sé. In un'intervista, il difensore brasiliano conferma che Alisson e Giovane sono pronti per la partita. Dice di sentirsi sereno riguardo alla chiamata in nazionale e mette in evidenza l'importanza di mantenere equilibrio e fiducia nel gruppo.

Parole di equilibrio, esperienza e fiducia nel progetto. Juan Jesus, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha tracciato un bilancio personale e ha acceso i riflettori sui nuovi innesti brasiliani arrivati a gennaio in casa Napoli, soffermandosi sull’impatto umano e tecnico di Alisson Santos e Giovane. “Alisson è giovane, ma è un ragazzo che ha giocato allo Sporting. E’ rapido e tecnico nello stretto, ci darà una mano. Non dico sia simile a Neres, ma si avvicina a David. Giovane lo chiamiamo Giò, tecnicamente è potente e fisicamente tiene ritmi alti. Abbiamo visto i suoi dati e lo abbiamo visto al Verona, è adatto a ciò che ci chiede il mister. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

