jony ive e openai ritardano il lancio del hardware per intelligenza artificiale fino al 2027

Jony Ive e OpenAI hanno deciso di posticipare il lancio del loro nuovo hardware dedicato all’intelligenza artificiale. La collaborazione tra il designer e il team di OpenAI si concentra ora sullo sviluppo di un prodotto che arriverà sul mercato solo nel 2027. I ritardi sono legati alle sfide tecniche e alle scelte di una nuova identità per il progetto. La decisione di rallentare i tempi dimostra quanto sia complesso portare a termine un hardware innovativo in questo settore.

Questo testo analizza la collaborazione tra il designer Jony Ive e il CEO di OpenAI, evidenziando i ritardi, la scelta di una nuova identità e le difficoltà nel creare un hardware dedicato all’intelligenza artificiale. L’esame si concentra sugli aspetti strategici e sulle implicazioni per il mercato, offrendo una lettura chiara delle fasi principali del progetto. jony ive e openai: la prima hardware ai non arriverà prima del 2027. Il progetto, inizialmente presentato come una nuova categoria di dispositivi IA, sta registrando ritardi significativi. Le informazioni disponibili indicano una nuova scadenza non anteriore al 2027. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

