Jet lag scoperta molecola Mic-628 accelera l’adattamento | studio giapponese rivoluziona i viaggi e i turni di lavoro

Un team di ricercatori giapponesi ha identificato una nuova molecola, la Mic-628, che potrebbe aiutare a ridurre i problemi legati al jet lag e all’adattamento ai cambiamenti di fuso orario. Lo studio suggerisce che questa scoperta potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo i viaggi lunghi e i turni di notte, rendendo più semplice il passaggio tra diversi orari. La ricerca punta a trovare soluzioni concrete per chi viaggia spesso o lavora su turni, offrendo nuove speranze per migliorare il sonno e il benessere.

Una scoperta rivoluzionaria nel campo della cronobiologia potrebbe presto rendere i viaggi intercontinentali e i turni di lavoro notturni meno debilitanti. Ricercatori giapponesi hanno identificato una molecola, Mic-628, in grado di ridurre significativamente i tempi di adattamento al jet lag, dimezzandoli nei test su modelli murini. La molecola agisce direttamente sull'orologio biologico, offrendo una potenziale alternativa alle terapie tradizionali basate su luce e melatonina. La regolazione del ritmo circadiano, un tema centrale nella ricerca scientifica contemporanea, si presenta come una sfida complessa, soprattutto quando si tratta di anticipare l'orologio biologico interno.

