Jannik Sinner lacrime e mani giunte | strazio per Lindsay Vonn

Jannik Sinner ha condiviso un messaggio sui social per mostrare vicinanza a Lindsey Vonn, dopo il grave infortunio subito durante le Olimpiadi invernali. Il tennista altoatesino, di solito riservato, ha deciso di rompere il silenzio e di esprimere pubblicamente il suo sostegno alla campionessa statunitense, visibilmente commosso. In un gesto che va oltre lo sport, Sinner ha mostrato le mani giunte e lacrime agli occhi, dimostrando quanto il dolore di Vonn abbia colpito anche lui.

Jannik Sinner rompe la sua abituale riservatezza sui social per un gesto che va oltre lo sport. Il tennista altoatesino ha voluto dedicare un messaggio pubblico a Lindsey Vonn, dopo il grave infortunio che ha colpito l’ex campionessa statunitense dello sci durante le Olimpiadi invernali. Un’eccezione significativa per Sinner, che utilizza i social quasi esclusivamente per comunicazioni professionali, sponsorizzazioni o aggiornamenti ufficiali. Questa volta, invece, il numero uno del tennis italiano ha scelto di esporsi sul piano personale, testimoniando il forte legame che lo unisce all’atleta americana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, lacrime e mani giunte: strazio per Lindsay Vonn Approfondimenti su Lindsey Vonn Jannik Sinner, clamoroso: mani in tasca, con chi lo beccano Il ritorno di Lindsay Vonn Dopo il suo addio alle competizioni nel 2019 e un intervento al ginocchio, Lindsay Vonn torna in pista vincendo nella libera di Sankt Moritz. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lindsey Vonn Argomenti discussi: Djokovic contro Sinner, quali sono i volti di questa sfida; Australian Open, Alcaraz nella storia: trionfa contro Djokovic e completa il Career Grand Slam; Laura Pausini: Io come Sinner. Poi rivela: Grignani non mi risponde più; Tommaso Giacomel, il cecchino infallibile che dedica i successi all'amico-collega morto prima di Natale: Bakken un fratello, vinco anche per lui. Jannik Sinner, la scelta tra sci e tennis: la decisione che racconta una generazioneL’adrenalina della velocità, la paura di un errore fatale, il bisogno di tempo per crescere: nelle parole di Jannik Sinner sullo sci e sul tennis c’è molto più ... ilmattino.it Gaston in lacrime, il gesto di Sinner è da numero 1: Jannik fa ridere Cahill e al 2° turno trova DuckworthAustralian Open: Gaston in lacrime per il ritiro, il gesto di Sinner è da n° 1. Poi Jannik risponde a Courier, fa ridere Cahill e al 2° turno trova Duckworth. sport.virgilio.it Jannik Sinner sui social ha deciso di mandare un messaggio per l’amica Lindsey Vonn dopo il grave infortunio alle Olimpiadi invernali I due sono molto legati - facebook.com facebook Jannik #Sinner oggi al JMedical x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.