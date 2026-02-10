Jack Vanore ufficializza la relazione | la love story sorprende i fan

Jack Vanore ha deciso di uscire allo scoperto. In un post sui social, l’influencer ha confermato ufficialmente la sua storia con Vittoria Beggiato, proprio nel giorno del suo compleanno. La notizia ha sorpreso i fan, che non si aspettavano un annuncio così diretto. Vanore ha scritto poche parole, ma chiare, per condividere il suo nuovo stato sentimentale.

Jack Vanore rompe il silenzio e annuncia la sua relazione con l’influencer Vittoria Beggiato, amore serio svelato nel giorno del suo compleanno. Scopri i dettagli della loro storia. Quando il cuore parla e il gossip esplode sui social! Jack Vanore, storico volto cult di Uomini e Donne, rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale e lo fa con un annuncio bollente che sta facendo impazzire i fan. Dopo anni da protagonista nei salotti televisivi e decenni di relazioni sotto i riflettori, Jack ha deciso di rendere ufficiale ciò che molti già sospettavano: non è più single. Con un post Instagram condiviso insieme alla sua dolce metà, l’ex tronista ha annunciato una relazione che va avanti da ben un anno e mezzo, rivelando un amore solido e lontano dai riflettori fino a oggi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Uomini e Donne, Jack Vanore ufficializza la sua relazione: la tenera dedica sui socialJack Vanore, ex opinionista di Uomini e Donne, ha ufficializzato la sua relazione con la compagna con cui è insieme da un anno e mezzo. comingsoon.it

Jack Vanore allo scoperto con una nota influencer: l’annuncio del fidanzamento (non fresco)Jack Vanore e l'influencer Vittoria Beggiato fanno coppia, l'annuncio congiunto: chi è la donna che ha conquistato l'ex volto di Uomini e Donne ... gossipetv.com

Anni (di cui uno e mezzo passato a scannarsi con me) auguri amore mio, ti amo per sempre" Per il suo compleanno, Jack Vanore ha voluto condividere la dedica della compagna, rendendo pubblico un legame che va avanti da un anno e mezzo. Ex volto stori - facebook.com facebook