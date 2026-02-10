Iziwork Italia da nuova Hub a Treviso ricerca profili logistica tessile e alimentare

Iziwork apre un nuovo hub a Treviso a marzo. L’azienda ha annunciato l’apertura della sede, puntando a rafforzare la presenza nel settore della logistica tessile e alimentare. La scelta di Treviso arriva dopo la nomina di Domenico Di Gravina come managing director del gruppo in Italia, in un momento di crescita e di investimento sul territorio.

(Adnkronos) – Iziwork, sulla scia della nuova leadership, iniziata con la nomina di Domenico Di Gravina a managing director group Italy e del preannunciato progetto di crescita, inaugurerà un nuovo hub a Treviso nel mese di marzo. L’apertura a Treviso consentirà all’azienda di essere più presente su tutto il territorio e vicina ai clienti presenti . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Iziwork Italia Hub del tessile in funzione a luglio, intelligenza artificiale per la selezione degli abiti usati A luglio sarà operativo l’hub del tessile a Prato, dotato di tecnologie avanzate per la selezione degli abiti usati. Novità hub tessile. Riciclo top con l’Ai. L’impianto Plures in rampa di lancio Prato si prepara a lanciare un nuovo impianto tessile chiamato Plures, che punta tutto sul riciclo e sull’intelligenza artificiale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Iziwork Italia Iziwork Italia, da nuova Hub a Treviso ricerca profili logistica tessile e alimentareIziwork, sulla scia della nuova leadership, iniziata con la nomina di Domenico Di Gravina a managing director group Italy e del preannunciato progetto di crescita, inaugurerà un nuovo hub a Treviso ne ... lamilano.it Iziwork Italia, Domenico Di Gravina managing director group ItalyCon la nomina di Domenico Di Gravina a managing director group Italy, l'agenzia per il lavoro Iziwork Italia che fa parte del Proman Group, quarto operatore europeo e decimo a livello mondiale nel ... adnkronos.com Scopri le Offerte della Settimana di iziwork Trovi il link nelle stories in evidenza e sul nostro sito. Vuoi avere tutte le offerte a portata di mano Scarica la nostra app #iziworkitalia #offertedellasettimana #jobopportunity #iziwork #recruiting - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.