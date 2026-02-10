Italia sotto attacco | in Italia gli hacker colpiscono ogni 5 minuti E l’AI ora agisce da sola

L’Italia ha superato i 116.000 attacchi informatici nel 2025, con malware e phishing che colpiscono ogni cinque minuti. Gli hacker continuano a colpire senza sosta e ora anche l’intelligenza artificiale interviene da sola per tentare di fermarli. La situazione resta critica e preoccupante.

Nel 2025 l'Italia ha superato una soglia simbolica e inquietante: 116.498 attacchi informatici in un solo anno. Tradotto: 2.249 a settimana, uno ogni cinque minuti. Un ritmo superiore del 17% rispetto alla media globale. I numeri emergono dal Threat Landscape 2025 di Tinexta Cyber e fotografano un cambio di passo che non riguarda solo la quantità delle minacce, ma la loro natura. La dimensione del fenomeno è planetaria. Ogni giorno nel mondo vengono individuate tra le 450.000 e le 560.000 nuove varianti di malware, per un totale che supera ormai 1,2 miliardi di programmi malevoli conosciuti. Oltre l'80% delle minacce ha un obiettivo economico: furto di dati, blocco dei sistemi, richieste di riscatto.

