Italia-Germania oggi in tv hockey ghiaccio femminile | orario programma martedì 10 febbraio streaming

Questa sera gli occhi sono puntati sulla partita tra Italia e Germania di hockey ghiaccio femminile. Le azzurre giocano l’ultima sfida del girone prima di passare alle fasi finali ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’incontro si può seguire in diretta TV e streaming, con le italiane che cercano di chiudere al meglio il loro percorso.

Siamo pronti per vivere l'ultima partita del girone iniziale per la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio nel suo percorso ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, alle ore 16.40 alla Milano Rho Ice Hockey Arena le nostre portacolori sfideranno la Germania per chiudere nel migliore dei modi il raggruppamento. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE DALLE 16.40 Come arrivano le azzurre a questo match? Dopo il successo all'esordio con il punteggio di 4-1 contro la Francia, nel secondo impegno è arrivata una sconfitta contro le fortissime svedesi con il punteggio di 6-1.

