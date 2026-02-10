Istruzione parentale | il quadro normativo e operativo nelle LINEE GUIDA del Ministero
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove Linee guida sull’istruzione parentale. Le indicazioni sono disponibili sul sito ufficiale, insieme a una nota di trasmissione. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente su questa forma di insegnamento, che permette ai genitori di educare i figli a casa. Le linee guida stabiliscono le regole e i criteri da seguire, offrendo un quadro più chiaro per chi sceglie questa strada.
Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state pubblicate le Linee guida sull’istruzione parentale, accompagnate dalla relativa nota di trasmissione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
