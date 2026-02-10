Istruzione parentale | il quadro normativo e operativo nelle LINEE GUIDA del Ministero

Da orizzontescuola.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove Linee guida sull’istruzione parentale. Le indicazioni sono disponibili sul sito ufficiale, insieme a una nota di trasmissione. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente su questa forma di insegnamento, che permette ai genitori di educare i figli a casa. Le linee guida stabiliscono le regole e i criteri da seguire, offrendo un quadro più chiaro per chi sceglie questa strada.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state pubblicate le Linee guida sull’istruzione parentale, accompagnate dalla relativa nota di trasmissione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Istruzione parentale, nuove linee guida: esami annuali obbligatori fino all'obbligo formativo. Cosa devono sapere le famiglie che scelgono di educare i figli a casa

Le nuove linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito chiariscono le modalità dell'istruzione parentale, con esami annuali obbligatori fino al termine dell'obbligo formativo.

