Istat il centenario della discordia | tra cerimonie online e le proteste dei ricercatori

Questa mattina, mentre i vertici dell’Istat tenevano una conferenza stampa online per celebrare i cento anni dell’istituto, più di cento ricercatori si sono radunati per protestare. I lavoratori, sostenuti dai sindacati, hanno manifestato davanti alla sede, chiedendo maggiore attenzione e migliori condizioni di lavoro. La festa ufficiale si è svolta senza pubblico, ma le proteste hanno attirato l’attenzione di tutti.

Mentre i vertici dell’Istat celebravano i cento anni dell’Istituto con una conferenza stampa online, oltre cento lavoratori sostenuti dai sindacati Cgil, Uil, Snals, Fgu e Clasp hanno protestato ieri nella sede centrale in via Balbo a Roma. La mobilitazione non ha riguardato solo i contratti, ma il lavoro necessario a produrre i dati che alimentano giornalmente anche l’informazione sulle politiche economiche e lo stato della società italiana. Tale produzione, questo è il punto della mobilitazione, ha bisogno di ricercatori che vanno valorizzati e non devono operare in un contesto di incertezza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

L’Istat festeggia i suoi 100 anni con un calendario di eventi e iniziative.

L’Istat ha pubblicato un concorso per 195 posti a tempo indeterminato, rivolto a ricercatori e tecnologi diplomati.

Argomenti discussi: Lavoratori ISTAT in agitazione; CENTO ANNI DI ISTAT UNA PIOGGIA DI EVENTI; Eventi e scadenze: settimana del 9 febbraio 2026; Eventi e scadenze del 10 febbraio 2026.

L'Istat compie 100 anni, il 21 maggio al via le celebrazioniL'Istat compie cento anni, il 9 luglio 1926 nasceva la statistica ufficiale italiana, le celebrazioni si apriranno ufficialmente il 21 maggio con la presentazione del Rapporto annuale 2026 nell'Aula d ... ansa.it

L'Istat compie 100 anni, presentato il programma sulle celebrazioniRoma, 10 feb. (askanews) - L'Istat si prepara a festeggiare cento anni: il 9 luglio 1926, con la legge n. 1162 e l'istituzione dell'Istituto ... notizie.tiscali.it

Siamo a 100! Al via le celebrazioni per il nostro Centenario: un viaggio attraverso cento anni di dati per misurare la distanza percorsa e rivelare le sfide future. Segui il thread per gli aggiornamenti sulle tappe del percorso. istat.it/listituto/atti… #Istat100 #Istat x.com

Nell’anno del Centenario Istat, oltre la metà dei ricercatori è ancora in attesa di valorizzazione professionale, dopo anni di blocco delle carriere e scarsità di concorsi per i livelli superiori. I salari risultano tra i più bassi del comparto degli Enti Pubblici di Ricer - facebook.com facebook