Iscrizioni scuola 2026 27 | sabato 14 febbraio scadenza su Unica online o con domanda cartacea Guida all’orientamento

Sabato 14 febbraio scade il termine per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e ai primi due cicli di istruzione per il 20262027. Le famiglie devono decidere e inviare le domande, che si possano fare online, tramite il portale Unica o con documenti cartacei. È l’ultima chiamata per organizzare l’anno scolastico di bambini e studenti, prima della scadenza ufficiale.

L'avvicinarsi della scadenza per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, al primo e al secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 20262027 pone le famiglie di fronte a un ultimo campanello d'allarme. Sabato 14 febbraio è il termine ultimo per inoltrare le domande attraverso la piattaforma digitale Unica, un sistema che integra anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e le scuole paritarie che hanno scelto di aderire. La piattaforma Unica rappresenta la via principale per l'iscrizione, ma esistono delle eccezioni. Le domande per la scuola dell'infanzia e per alcuni percorsi specifici, annualmente indicati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, rimangono gestite tramite procedure cartacee, richiedendo la presentazione diretta alla segreteria dell'istituto scolastico.

