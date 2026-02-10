isaac jones firma con i detroit pistons

I Detroit Pistons annunciano di aver firmato Isaac Jones, giovane ala del 2000, con un contratto two-way di due anni. La squadra punta su di lui per rafforzare il roster e dare nuove possibilità in campo. Jones arriva dopo aver dimostrato talento e determinazione, e ora si prepara a debuttare in NBA con la maglia dei Pistons.

Le ultime novità sul roster dei Detroit Pistons riguardano Isaac Jones, ala classe 2000, che ha firmato un contratto two-way della durata di due anni. L’atleta ha già maturato esperienza in NBA, avendo disputato 44 partite nelle ultime due stagioni tra Sacramento Kings e Detroit Pistons. Il percorso proseguirà a Detroit, dividendosi tra NBA e G-League, con l’obiettivo di guadagnarsi uno spazio stabile nel roster principale della franchigia del Michigan. Giocatore di ala nato nel 2000, Jones ha contribuito a instaurare una base di utilità difensiva e dinamismo offensivo. Le sue caratteristiche chiave includono versatilità difensiva e potenziale offensivo che la franchigia intende valorizzare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Detroit Pistons

I Detroit Pistons hanno firmato un nuovo contratto con Daniss Jenkins.

I Detroit Pistons, noti per il loro stile di gioco aggressivo e la forte mentalità, si sono fatti un nome come una delle squadre più duri e vincenti della NBA.

Ultime notizie su Detroit Pistons

