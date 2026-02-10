Iran | Khamenei concede la grazia a 919 prigionieri

Teheran, 10 febbraio – La Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha deciso di concedere la grazia a 919 prigionieri. La misura arriva su richiesta del capo della magistratura, Gholam Hossein Mohseni Ejei. I detenuti scelti sono tutti coloro che non hanno commesso altri reati o riportato altre condanne. La decisione riguarda quindi un’ampia amnistia, anche se con alcune restrizioni. La notizia arriva in un momento di tensione nel paese, senza però specificare i motivi o le modalità di rilascio.

Teheran, 10 feb. (Adnkronos) - La Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei ha accolto la richiesta del capo della magistratura iraniana, Gholam Hossein Mohseni Ejei, di concedere la grazia e liberare 919 prigionieri, a condizione che non abbiano commesso altri reati e non abbiano altre condanne. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, aggiungendo che 1.189 prigionieri riceveranno una riduzione della pena.

