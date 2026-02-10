ira trump sul superbowl dei migranti

Durante la trasmissione del Super Bowl più visto di sempre, con oltre 134 milioni di spettatori, Bad Bunny ha attirato l’attenzione con un’esibizione che celebrava Porto Rico e l’unità. Tuttavia, la sua performance non ha convinto Donald Trump, che ha commentato duramente, definendo lo spettacolo “uno dei peggiori di sempre”. L’ex presidente non ha risparmiato critiche, scatenando un dibattito tra i fan e gli osservatori.

Nel Super Bowl più visto di sempre (con 134,5 milioni di spettatori secondo Nbc), il rapper Bad Bunny conquista gli americani fra messaggi di unità e un omaggio alla sua Porto Rico, ma non conquista Donald Trump, che lancia un duro attacco contro uno «show assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre». Prima dell'inizio della finalissima di football americano - che ha visto i Seahawks di Seattle stracciare i Patriots di Boston 29-13 in un match senza storia - il presidente ha inviato un messaggio positivo: «Godetevi il Super Bowl, America. Il nostro Paese è più forte, più grande e migliore che mai, e il meglio deve ancora venire». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Durante il Superbowl e le Olimpiadi, artisti e atleti hanno aperto il fuoco contro Trump.

Trump ha scagliato un attacco diretto contro Bad Bunny durante il Super Bowl, definendo il suo concerto “terribile” e criticando i balli come “disgustosi”.

