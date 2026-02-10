Ipsia dona borse a pazienti oncologiche

Ipsia ha consegnato borse a pazienti oncologiche in un gesto semplice ma carico di significato. Le volontarie hanno lavorato con passione, cucendo e consegnando gli accessori come un segno di vicinanza e solidarietà. È stato un modo per portare un po’ di conforto a chi sta affrontando momenti difficili, in un’operazione che unisce manualità e affetto.

Un lavoro appassionante, un impegno di ago e di filo che però aveva anche il valore di un gesto gentile. Gli alunni della classe terza di moda dell' Ipsia Ricci di Fermo hanno realizzato 50 mini shopper per i drenaggi che devono fare in ospedale le donne che subiscono un intervento al seno. Un lavoro di settimane che è servito anche a sensibilizzare soprattutto le ragazze sul valore della prevenzione e dell'attenzione per se stesse. Le borse sono state consegnate al direttore del reparto di oncologia da Macerata Paolo Decembrini che è originario di Fermo e si è commosso per il gesto di tutte le ragazze e tutti i ragazzi.

