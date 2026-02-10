Io sono Farah 2 replica puntata del 10 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi Mediaset ha messo in onda in streaming la replica dell’ultima puntata di “Io sono Farah”. Nel episodio di martedì 10 febbraio, il testamento di Ali Galip provoca scompiglio tra i personaggi. Le tensioni aumentano e le alleanze si fanno più fragili, mentre emergono segreti nascosti tra le eredità. Gli spettatori possono rivedere tutto il colpo di scena sul sito di Mediaset, con un semplice click.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 10 febbraio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna la lettura del testamento di Ali Galip scatena tensioni e sorprese che mettono in gioco alleanze e ambizioni: quali segreti si nascondono davvero tra le eredità? Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

