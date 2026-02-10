intossicati dal cibo paura in famiglia

Una famiglia di tre persone, padre, madre e la loro bambina di sei anni, è finita in ospedale dopo aver mangiato a casa nella Bassa Reggiana. I medici sospettano un’intossicazione alimentare, e ora si attendono i risultati delle analisi. La famiglia ha trascorso la notte sotto osservazione, preoccupata per le condizioni della piccola.

Una intera famiglia – padre quarantenne, madre e la figlia di sei anni – sono finiti in ospedale a causa di una presunta intossicazione alimentare che si è manifestata nella tarda serata di domenica, in seguito alla cena consumata nella loro abitazione, nella Bassa Reggiana. Poco dopo aver concluso la cena, infatti, uno dopo l’altro la bambina e i suoi genitori hanno iniziato a manifestare problemi intestinali e forte nausea. Considerata la contemporaneità del problema in tutti e tre i componenti della famiglia, è stato deciso di fare intervenire i soccorsi sanitari. Sul posto è giunta un’ambulanza, che ha provveduto al trasporto dei pazienti al pronto soccorso dell’ ospedale di Guastalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

