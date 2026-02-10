Internet Grignolio S Raffaele | Video ed emozioni chiave per la health literacy del futuro

A San Raffaele, il ricercatore Grignolio spiega che nel mondo digitale di oggi le immagini e le emozioni sono diventate più importanti delle parole. I video e le emozioni influenzano sempre di più come le persone comprendono e usano le informazioni sulla salute. Le nuove tecnologie stanno cambiando il modo di comunicare, rendendo più semplice e immediato trasmettere messaggi importanti.

"Gli studi dicono che oggi c'è una prevalenza delle immagini e delle emozioni sul flusso informativo. Nuovi approcci di comunicazione, come quello di questi video, si accordano con le ultime ricerche, che insistono molto sull'utilizzo di strumenti video, emozioni e comportamenti per cercare di cambiare l'approccio alla salute. Unire l'informazione a questi nuovi strumenti è la health literacy del futuro, cioè l'alfabetizzazione corretta che occorre alle nuove generazioni". Lo ha detto Andrea Grignolio, professore di Storia della medicina all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, alla presentazione, a Roma, di CAREmotions, in occasione dell'Internet Safer Day.

