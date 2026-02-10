Gli studenti della Naba sono entusiasti del nuovo progetto CAREmotions, dedicato alla salute mentale. Per la prima volta, lavorano a un’idea richiesta da un cliente esterno, sotto la guida dei docenti. La sfida li coinvolge e li stimola, portandoli a mettere in campo le loro competenze reali.

Nell’ambito del corso di “Advertising, gli studenti hanno la possibilità di lavorare per la prima volta ad un progetto richiesto da un cliente esterno, con la supervisione e la protezione di noi docenti. Grazie alla bellissima idea proposta da Fondazione Msd, che ci ha dato un brief molto interessante su tematiche importanti come quella della salute mentale. Gli studenti sono stati a dir poco eccitati all'idea di trasformare questo brief in veri e propri spot audiovisivi”. Così Fabio Capalbo, course leader Triennio Cinema e Animazione presso Naba - Nuova Accademia delle Belle Arti di Roma, parlando del progetto CAREmotions, presentato a Roma, in occasione dell'Internet Safer Day, e nato dalla collaborazione dell’Accademia con Fondazione Msd per esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Internet, Capalbo (Naba): ‘studenti entusiasti per progetto CAREmotions su salute mentale’

Approfondimenti su CAREmotions Internet

Gli studenti del Triennio di Cinema e Animazione della Naba di Milano stanno dando voce ai giovani sui temi della salute mentale.

Il progetto CAREmotions si rivela un aiuto concreto per i giovani che affrontano problemi di salute mentale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Internet, Capalbo (Naba): ‘studenti entusiasti per progetto CAREmotions su salute mentale’

Ultime notizie su CAREmotions Internet

Argomenti discussi: Internet, Capalbo (Naba): Ecco come i giovani parlano di salute mentale con spot audiovisivi.

Internet, Capalbo (Naba): Ecco come i giovani parlano di salute mentale con spot audiovisivi(Adnkronos) – All’interno del Triennio di Cinema e Animazione c’è un corso chiamato Advertising, grazie al quale gli studenti hanno la possibilità di lavorare per la prima volta a un vero e proprio p ... pianetagenoa1893.net

Internet, Capalbo (Naba): “Ecco come i giovani parlano di salute mentale con spot audiovisivi” x.com

Ieri abbiamo festeggiato il 18 anni di Mario Anna Trischitta Events Regal Garden Cake planet Fausto Capalbo fotografo - facebook.com facebook