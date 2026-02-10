Interinali Ast il presidente Genovese | Nessun disinteresse verso i lavoratori il concorso è l’unica strada giuridicamente solida

Il presidente di Ast, Luigi Genovese, ha chiarito che l’azienda non ignora le preoccupazioni dei lavoratori interinali. Dopo l’incontro con i sindacati, ha ribadito che il concorso rappresenta l’unica strada giuridicamente sicura per regolare la situazione. La discussione è nata dopo che alcuni lavoratori somministrati avevano manifestato lo stato di agitazione, preoccupati per il bando pubblicato. Genovese ha assicurato che l’azienda sta seguendo la procedura corretta e che nessuno intende mettere in discussione i diritti dei lavoratori.

